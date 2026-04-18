Venerdì sera al Passo del Tonale, una località montana nel Bresciano, si è verificato un incidente che ha coinvolto un ragazzo in gita scolastica. Secondo quanto riferito, il giovane è caduto dal quarto piano di un hotel mentre tentava di scendere dalla grondaia per raggiungere gli amici. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e le condizioni del ragazzo sono state giudicate gravi.

Brescia, 18 aprile 2026 – Paura nella serata di ieri, venerdì 17 aprile, al Passo del Tonale, in una nota località montana del Bresciano. L'allarme è scattato intorno alle ore 22:25, quando è stata segnalata la caduta di un ragazzo dal quarto piano di un hotel della zona. La centrale operativa ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, inviando sul posto i mezzi di emergenza. Il giovane si trovava in Val Camonica per una gita scolastica. L’intervento dei soccorritori. Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 giunto con un'ambulanza per prestare le prime cure salvavita e stabilizzare il giovane. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco Volontari di Ponte di Legno che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area e nel supporto alle operazioni di recupero.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cade dal quarto piano dell’hotel calandosi dalla grondaia per raggiungere gli amici: grave ragazzo in gita scolastica

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