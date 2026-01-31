Ragazza dodicenne cade dal quarto piano | è grave

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 gennaio, una ragazza di dodici anni è caduta dalla finestra di un appartamento nella periferia di Bologna. Soccorritori e forze dell’ordine sono intervenuti sul posto, ma le condizioni della giovane appaiono gravi. I dettagli sull’accaduto sono ancora da chiarire.

A quanto riferisce la questura, la 12enne è in condizioni di fragilità e vive in un contesto familiare definito.

