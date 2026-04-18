Un commento di un noto intellettuale sottolinea che al momento nessuno si sente preparato a sfidare la destra nelle prossime competizioni politiche. L’interessato ha anche escluso un proprio coinvolgimento diretto, affermando di avere priorità diverse prima di lasciare questa vita. Nel frattempo, un altro esponente ha osservato che tra le figure di spicco a livello internazionale non ci sono stati cambiamenti significativi nelle posizioni strategiche, considerando il contesto politico attuale.

“ Tra Meloni e Trump non è avvenuto nessuno strappo sulle questioni strategiche, né poteva avvenire con un governo e con una Europa del genere. Non c’è stata una critica radicale del governo Meloni nei confronti della politica estera americana sulla questione palestinese o sull’ intervento in Iran. Il mancato rinnovo automatico del memorandum di cooperazione militare tra Italia e Israele? È un qualcosa che lascia il tempo che trova”. Sono le parole pronunciate a Uno, Nessuno, 100Milan, su Radio24, dal filosofo Massimo Cacciari, che ha smontato con la consueta ironia e profondità le recenti tensioni tra Donald Trump e il governo Meloni, per poi estendere lo sguardo sul futuro della destra italiana, sulle debolezze del centrosinistra e sulla vera posta in gioco dietro la “maschera” trumpiana.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cacciari: “Nessuno oggi è pronto per competere con la destra. Candidarmi io? No, ho altro da fare prima di morire”

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