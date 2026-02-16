Vittozzi ha raccontato di aver assistito alla prova di Brignone e di aver deciso di impegnarsi al massimo, spinta dalla voglia di fare meglio. La scorsa notte, prima di scendere in pista, ha osservato attentamente la gara della collega e ha sentito il bisogno di dare il massimo, convinta di potercela fare.

“Prima della mia gara ho visto la manche di Brignone ( lo slalom gigante, ndr ), mi sono detta che anch’io dovevo fare qualcosa di grande”. Lo ha confessato Lisa Vittozzi, oro nell’inseguimento del biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina, a Casa Italia. La campionessa di Sappada ha fatto la storia, conquistando la prima medaglia d’oro nella storia italiana. Vittozzi ha risposto a chi gli chiedeva delle difficoltà che ha dovuto affrontare nel recente passato: “ Ho pensato più volte di mollare, ma alla fine il sogno di vincere una medaglia ai Giochi mi ha spinto a continuare”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, Vittozzi confessa: “Prima della gara ho visto la manche di Brignone, mi sono detta che dovevo fare qualcosa di grande anch’io”

Lisa Vittozzi ha ammesso di aver osservato attentamente Federica Brignone prima della gara, convinta che quell’attenzione l’abbia aiutata a conquistare l’oro.

