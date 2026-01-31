Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile Era la prima vacanza con mio marito e non volevo rovinare l’idillio… | il racconto di Veronica Maya
Veronica Maya ha raccontato di aver rischiato la vita durante un aborto in Brasile. Lo ha fatto in diretta a
Ha ripercorso un dramma, quello dell’aborto e lo fatto ospite di Storie al Bivio. Veronica Maya è tornata in tv per raccontarsi a Monica Setta: “ Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile. Era la prima vacanza con mio marito e non volevo rovinare l’idillio”. Maya fa riferimento al fatto che, in quel momento, si trovava per la prima volta a viaggiare assieme al marito, il chirurgo plastico Marco Moraci e decise di minimizzare i primi segnali per non rovinare la vacanza. Di colpo, un’emorragia: “Eravamo distanti 300 chilometri da un centro attrezzato e nel villaggio c’era solo un ecografo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
