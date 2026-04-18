Caccia all’audio rubato | inseguimento e arresti a San Donato

Nella notte del 17 aprile, due uomini di 50 e 54 anni sono stati denunciati dalla polizia di Pescara per ricettazione, a seguito di un inseguimento che si è concluso con il loro arresto a San Donato. L'operazione ha coinvolto le forze dell'ordine in una serie di controlli e manovre tese a bloccare i sospetti, che si sono verificati nel corso della notte.

Due uomini, di 50 e 54 anni, sono stati denunciati dalla polizia di Pescara per ricettazione dopo un rapido inseguimento iniziato nella notte del 17 aprile. I due erano stati individuati in una struttura dismessa nella zona di San Donato, dove gli agenti hanno recuperato della strumentazione audio di valore sottratta poco prima in un garage situato nel quartiere Pescara Colli. Dalle segnalazioni notturne al recupero della refurtiva. Tutto è cominciato quando la centrale operativa ha ricevuto un avviso riguardante un individuo che si muoveva con atteggiamento sospetto tra i box di un complesso residenziale a Pescara Colli. Le volanti inviate...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia all’audio rubato: inseguimento e arresti a San Donato Notizie correlate Leggi anche: Lacedonia, inseguimento notturno: due arresti su un furgone rubato Leggi anche: Il motorino rubato, l’inseguimento di notte, gli arresti: 2 giovani nei guai a Tor Sapienza