Nella serata del 17 aprile 2026, le forze dell’ordine hanno organizzato un vasto intervento tra i comuni di Anagni e Ferentino. L’operazione ha coinvolto numerosi agenti e pattuglie, concentrando l’attività sulla repressione di attività illegali legate allo spaccio di droga e all’emissione di fogli di via. Durante l’intervento sono stati effettuati controlli e perquisizioni nelle aree considerate a rischio, con l’obiettivo di prevenire episodi di criminalità.

Un massiccio dispositivo di sicurezza ha interessato l’area tra Anagni e i comuni limitrofi nella serata del 17 aprile 2026, con l’obiettivo di contrastare la criminalità predatoria e garantire la tranquillità nei centri abitati. La Compagnia di Anagni ha dispiegato sul territorio un contingente composto da 12 militari e 6 automezzi, concentrando le operazioni in una rete di località che comprende Ferentino, Paliano, Sgurgola, Morolo, Acuto e Piglio. Presidio capillare e accertamenti sul territorio. L’attività di pattugliamento, mirata a monitorare sia le zone residenziali che le aree periferiche — storicamente più vulnerabili ai furti in abitazione — ha portato al controllo diretto di 47 veicoli e all’identificazione di 65 persone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia alla criminalità tra Anagni e Ferentino: droga e fogli di via

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