A1 chiusa tra Anagni e Ferentino verso Napoli per lavori | giorni orari e modifiche alla viabilità

A1 tra Anagni e Ferentino verso Napoli è stata chiusa per lavori di rifacimento del manto stradale. La chiusura riguarda un tratto specifico della strada e comporta modifiche alla viabilità. I lavori sono programmati in determinati giorni e orari, durante i quali il traffico viene deviato su percorsi alternativi. La chiusura rimarrà in vigore fino a comunicazione terminata.

Cantieri per il rifacimento del manto stradale richiedono la chiusura del tratto Anagni-Ferentino dell'A1 verso Napoli e modifiche alla viabilità. Tratto chiuso dalle 22.00 dell'11 alle 6.00 del 12 marzo. Contestualmente ai lavori sulla carreggiata, anche l'area di servizio "La Macchia ovest", situata all'interno del tratto interessato, rimarrà chiusa. Per consentire alcuni lavori di pavimentazione sul manto autostradale, dalle 22 di mercoledì 11 marzo alle 6 di giovedì 12 sarà chiuso al traffico il tratto di A1 compreso tra Anagni e Ferentino.