Buttafuori accoltellato davanti alla discoteca Country giovane condannato a dieci anni

Il tribunale di Palermo ha condannato a dieci anni di reclusione un giovane di 24 anni, riconosciuto colpevole di tentato omicidio. La sentenza riguarda l'accoltellamento di un buttafuori avvenuto davanti alla discoteca Country di via dell'Olimpo nell'aprile dell'anno scorso. La pena è di due anni superiore alla richiesta dell'accusa. La vicenda ha coinvolto un episodio di violenza tra giovani davanti al locale.

Il Gup del tribunale di Palermo ha inflitto 10 anni, due in più della richiesta dell'accusa, ad Angelo Maranzano, 24 anni, riconosciuto colpevole del tentato omicidio, avvenuto nell'aprile dello scorso anno, ai danni di un buttafuori della discoteca Country di via dell'Olimpo.L'imputato.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bengalese accoltellato alla Vucciria: studente americano condannato a 6 anni Genova, giovane di 18 anni accoltellato più volte alla schiena durante la movidaABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione nella notte La notte appena trascorsa, sabato 7 marzo e domenica 8, un diciottenne è stato accoltellato più...