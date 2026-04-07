Bengalese accoltellato alla Vucciria | studente americano condannato a 6 anni

Il giudice del tribunale di Palermo ha condannato a sei anni di reclusione uno studente universitario americano di 23 anni, in carcere da sedici mesi, accusato di aver tentato di uccidere un migrante bengalese alla Vucciria durante la notte del 14 dicembre 2024. La sentenza arriva al termine di un procedimento giudiziario che ha visto coinvolto il giovane, accusato di aver colpito con un'arma da taglio la vittima.

La decisione del gup col rito abbreviato. In cella da 16 mesi, il 23enne universitario Joseph Decker è accusato di tentato omicidio Decker, ubriaco, dopo avere litigato in strada con altre persone, era rientrato nel B&B in cui alloggiava e ne era uscito armato di coltello, ferendo l'altro straniero con dieci fendenti. L'imputato si è scusato e ha scritto una lettera alla sua vittima, annunciando il risarcimento in suo favore. Il gup ha deciso col rito abbreviato, che dà diritto a uno sconto di pena di un terzo, poi ha concesso le attenuanti generiche, proprio grazie alla giovane età, all'incensuratezza e al comportamento tenuto dopo l'arresto: da qui la condanna relativamente mite, ma sempre per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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