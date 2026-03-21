L’Italia si prepara a votare domenica e lunedì per approvare o respingere la riforma della giustizia. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, consentendo agli elettori di esprimere la propria scelta su questa proposta di modifica normativa. La consultazione coinvolge cittadini chiamati a decidere su un tema che riguarda direttamente il sistema giudiziario del paese.

Volata finale per il referendum sulla riforma della giustizia. Da domani alle 7 fino alle 23, e poi lunedì, dalle 7 alle 15, i seggi saranno aperti in migliaia di comuni dalle Alpi alla Sicilia chiamando gli elettori a pronunciarsi su una consultazione che ha agitato le ultime settimane della politica nazionale. Con il quorum non richiesto per la validità, l'elemento chiave della consultazione resta l'affluenza alle urne, variabile imprevedibile che alcuni analisti considerano persino più decisiva del giudizio sul merito della riforma stessa. È stata una "campagna piena di polemiche", secondo alcuni esponenti politici, o comunque "non bellissima" come ha confessato ieri la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum, l'Italia al voto per la riforma della giustizia. Urne aperte domenica e lunedì

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