Pio Esposito nella storia | è il più giovane italiano a segnare con l’Inter nei playoff di Champions Superato il record di un ex Inter

Pio Esposito ha fatto la storia dell’Inter segnando nei playoff di Champions a soli 17 anni, diventando il più giovane italiano in questa competizione. Il suo gol contro il Porto ha sorpreso tutti, battendo il record di un ex giocatore nerazzurro. Esposito ha dimostrato grande maturità in campo e ha attirato l’attenzione degli appassionati. La sua prestazione ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi dell’Inter, che ora aspettano di vederlo crescere nel calcio europeo. La sfida continua e il suo futuro è tutto da scoprire.

In una serata gelida e avara di soddisfazioni, l'unico raggio di luce per l'Inter di Cristian Chivu porta il nome di Francesco Pio Esposito. Nonostante il pesante 3-1 finale, il giovane centravanti ha lasciato un segno indelebile nella storia del club, confermandosi una risorsa preziosa per la capolista che domina la Serie A con 61 punti. Pio Esposito nella storia: superato Nicola Ventola. Come riportato dal Corriere dello Sport, la rete del pareggio temporaneo ha permesso a Esposito di infrangere un primato storico: a 20 anni e 235 giorni, è diventato il più giovane marcatore italiano dei nerazzurri in un match a eliminazione diretta nella massima competizione europea, superando il record stabilito da Nicola Ventola contro il Manchester United nel 1999.