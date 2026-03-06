Buffon assolve Bastoni | Tutto un po’ eccessivo sta pagando molto più delle sue colpe Inter-Juve? Ecco cosa penso 

Gigi Buffon ha commentato i fischi rivolti a Bastoni durante una partita tra Inter e Juventus, sostenendo che il difensore sta pagando più del dovuto. Il portiere ha espresso il suo pensiero riguardo alla situazione, definendo gli insulti un gesto eccessivo. Ha anche condiviso il suo punto di vista sulla sfida tra le due squadre, senza entrare in dettagli ulteriori.

Gigi Buffon ha parlato dei fischi a Bastoni, assolvendo il difensore nerazzurro. Poi è tornato su quanto accaduto in Inter Juve. Ai microfoni di Il Messaggero, Gigi Buffon ha parlato dei fischi a Bastoni ed è tornato su quanto accaduto nello scorso derby d’Italia. Di seguito le dichiarazioni dell’ex portiere bianconero.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! SU BASTONI – « Bastoni? Ci siamo sentiti. Ho trovato il tutto un po’ eccessivo, la cosa andrà inevitabilmente scemando. Ha chiesto scusa, sta pagando ma molto più di quelle che sono le sue colpe » SU INTER JUVE – « Inter-Juve è stata la conferma che il VAR è imprescindibile e ci si rende conto che deve intervenire proprio su questioni come quella di Kalulu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

