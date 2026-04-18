Bufera su ’Ciao Comunicazione’ Lega | Il sindaco cede al Pd

Una recente decisione amministrativa ha suscitato polemiche nel centrodestra, che ha criticato la determina riguardante un impegno di spesa di 73.200 euro destinato all’agenzia di comunicazione istituzionale. La Lega ha accusato il sindaco di aver ceduto alle pressioni del Partito Democratico, riaccendendo il dibattito sulle modalità di assegnazione di fondi pubblici a società di comunicazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle dinamiche politiche locali e sulla trasparenza delle procedure.

Il centrodestra torna sulla determina che prevede ‘un impegno di spesa pari a 73.200 euro per attività di comunicazione istituzionale ’, a ‘Ciao Comunicazione’. "Dietro la falsa narrazione civica della Giunta Righi - afferma Giulio Bonzanini, Lega - emergono con sempre maggiore evidenza le catene del Pd. La gestione delle recenti scelte connesse a figure riconducibili ad ambienti vicini al Pd, anche in ambito comunicativo, appare tutt’altro che autonoma, lasciando trasparire un condizionamento partitico sempre più marcato". Prosegue Bonzanini: "Dopo una stagione politica segnata da polemiche su nomine e incarichi, ci si sarebbe aspettati un cambio di passo, guardando al merito e al bene di Carpi piuttosto che alla tessera di partito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bufera su ’Ciao Comunicazione’. Lega: "Il sindaco cede al Pd" Notizie correlate Bufera nella Lega, affondo di Latini: "Laviano si dimetta da assessore". Ma lei: "Sarà il sindaco a decidere""Rispettiamo la scelta della Laviano di uscire dalla Lega, ma sarebbe corretto si dimettesse da assessore. Conferenza su Remigrazione alla Camera, Pd M5s e Avs occupano Sala Stampa e cantano 'Bella Ciao' – Il video(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Deputati di Pd, M5s e Avs, tra cui Orfini, Bonelli, Boldrini, Ricciardi e Fratoianni, hanno occupato la sala...