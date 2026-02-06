Conferenza su Remigrazione alla Camera Pd M5s e Avs occupano Sala Stampa e cantano ' Bella Ciao' – Il video

Da open.online 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dei deputati di Pd, M5s e Avs sono entrati nella sala stampa della Camera e hanno occupato lo spazio. Tra loro ci sono Orfini, Bonelli, Boldrini, Ricciardi e Fratoianni. Hanno cantato 'Bella Ciao' per protestare contro la conferenza promossa dalla Lega, che prevedeva anche la partecipazione di esponenti neofascisti. Per motivi di ordine pubblico, la riunione è stata annullata. La scena si è svolta davanti agli occhi di tutti, con i parlamentari che hanno deciso di agire così per far

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Deputati di Pd, M5s e Avs, tra cui Orfini, Bonelli, Boldrini, Ricciardi e Fratoianni, hanno occupato la sala stampa della Camera facendo annullare, per motivi di ordine pubblico, la conferenza del Comitato Remigrazione promossa dal deputato Furgiuele della Lega con esponenti neofascisti. Durante l'occupazione i deputati hanno cantato "Bella Ciao". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Conferenza del Comitato Remigrazione alla Camera, Pd, M5s e Avs occupano la Sala Stampa – Il video

Roma, questa mattina, Pd, M5S e Avs sono entrati nella sala stampa della Camera e si sono seduti, bloccando la conferenza sul tema della remigrazione.

Remigrazione, caos alla Camera: Pd, Avs e M5S occupano la sala stampa, annullata conferenza con Casapound

Caos alla Camera durante la discussione sulla remigrazione.

