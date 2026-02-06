Conferenza su Remigrazione alla Camera Pd M5s e Avs occupano Sala Stampa e cantano ' Bella Ciao' – Il video

Dei deputati di Pd, M5s e Avs sono entrati nella sala stampa della Camera e hanno occupato lo spazio. Tra loro ci sono Orfini, Bonelli, Boldrini, Ricciardi e Fratoianni. Hanno cantato 'Bella Ciao' per protestare contro la conferenza promossa dalla Lega, che prevedeva anche la partecipazione di esponenti neofascisti. Per motivi di ordine pubblico, la riunione è stata annullata. La scena si è svolta davanti agli occhi di tutti, con i parlamentari che hanno deciso di agire così per far

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Deputati di Pd, M5s e Avs, tra cui Orfini, Bonelli, Boldrini, Ricciardi e Fratoianni, hanno occupato la sala stampa della Camera facendo annullare, per motivi di ordine pubblico, la conferenza del Comitato Remigrazione promossa dal deputato Furgiuele della Lega con esponenti neofascisti. Durante l'occupazione i deputati hanno cantato "Bella Ciao". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Remigrazione Conferenza Conferenza del Comitato Remigrazione alla Camera, Pd, M5s e Avs occupano la Sala Stampa – Il video Roma, questa mattina, Pd, M5S e Avs sono entrati nella sala stampa della Camera e si sono seduti, bloccando la conferenza sul tema della remigrazione. Remigrazione, caos alla Camera: Pd, Avs e M5S occupano la sala stampa, annullata conferenza con Casapound Caos alla Camera durante la discussione sulla remigrazione. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Remigrazione Conferenza Argomenti discussi: Annullata la conferenza stampa di CasaPound sulla remigrazione alla Camera. Pagliarulo: Salvata la dignità delle Istituzioni; La discussa conferenza sulla remigrazione non si è svolta, alla fine; Neofascisti alla Camera, salta la conferenza Remigrazione e riconquista; Remigrazione, annullata conferenza Camera. Cosa significa la parola. Conferenza su remigrazione, opposizioni cantano Bella ciao e occupano la sala stampaLeggi su Sky TG24 l'articolo Conferenze su remigrazione, opposizioni cantano Bella ciao e occupano la sala stampa ... tg24.sky.it Remigrazione, conferenza alla Camera. Bufera su FurgiueleROMA Remigrazione e riconquista arriva in Parlamento è il titolo della conferenza stampa in programma venerdì 30 gennaio alle 11,30 nella sala stampa di Montecitorio. Lo riporta l’Agi. Dopo aver de ... corrieredellacalabria.it Oggi in Sala Stampa alla Camera dei Deputati si è svolta una Conferenza stampa dal titolo: “Centri di Competenza. Un contributo all’innovazione sicura del Paese”, alla quale hanno partecipato l’on. Federico Mollicone, Presidente della VII Commissione Cultu facebook Mentre nella sala stampa della Camera qualche collega straparla di genocidio a Gaza, io sono qui - a poche centinaia di metri dalla Striscia di Gaza - nel kibbutz Kfar Aza, che la mattina del 7 ottobre 2023 fu assalito da diverse ondate di terroristi di Hamas. Da x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.