Nella discussione politica locale, Latini ha chiesto a Laviano di dimettersi dalla carica di assessore dopo la sua uscita dalla Lega. Laviano ha risposto che sarà il sindaco a decidere se rimettersi o meno l’incarico, sottolineando di rispettare la scelta di lasciare il partito. La vicenda ha attirato l'attenzione nel panorama politico della città.

"Rispettiamo la scelta della Laviano di uscire dalla Lega, ma sarebbe corretto si dimettesse da assessore. Noi non abbiamo mai voluto metterla da parte o isolarla". La segretaria Lega Marche Giorgia Latini e il suo vice Mauro Lucentini intervengono dopo l’addio al veleno dell’assessore Laura Laviano. Ma lei replica a stretto giro di posta: "Sarà il sindaco a decidere". L’assessore aveva denunciato nei giorni scorsi tentativi di "farmi fuori politicamente, sfruttando i miei problemi di salute". "Alcune delle accuse mosse appaiono infondate e non è chiaro a chi siano riferite – scrivono Latini e Lucentini –, la Lega ha sempre agito in modo trasparente e collegiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bufera nella Lega, affondo di Latini: "Laviano si dimetta da assessore". Ma lei: "Sarà il sindaco a decidere"

Leggi anche: L’assessore Laviano lascia la Lega: “Approfittano dei miei problemi di salute per eliminarmi politicamente”

