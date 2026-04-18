Brusnengo piange l’autista Andrea Trizzino | l’ultimo saluto oggi

Brusnengo si prepara a salutare per l’ultima volta Andrea Trizzino, l’autotrasportatore deceduto in un incidente stradale lunedì scorso. La comunità si raduna oggi, sabato 18 aprile, per accompagnare il feretro e rendere omaggio alla persona che ha perso la vita in modo improvviso. La notizia dell’incidente ha suscitato dolore tra i residenti, che si stringono intorno alla famiglia e agli amici.

La comunità di Brusnengo si prepara oggi, sabato 18 aprile, a dare l’ultimo saluto ad Andrea Trizzino, l’autotrasportatore biellese deceduto in un violento scontro stradale avvenuto lunedì scorso. Il funerale si terrà alle ore 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, con il successivo trasferimento della salma verso il tempio crematorio di Biella. Dinamica del sinistro sulla provinciale Carisio-Santhià. Il tragico evento è scattato poco dopo le 9 di lunedì mattina lungo la strada provinciale che collega Carisio a Santhià. In quel frangente, il camion guidato dal sessantatreenne si è violentemente scontrato con un mezzo pesante di grandi dimensioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brusnengo piange l’autista Andrea Trizzino: l’ultimo saluto oggi Notizie correlate Mara Venier piange Enrica: Natale, l’ultimo salutoLa conduttrice Mara Venier ha reso omaggio alla memoria di Enrica Bonaccorti, definendola la sua poetessa personale. Sacile piange Daniele Gottardo: l’ultimo saluto a un giovane scomparsoSacile si prepara a dare l’ultimo saluto a Daniele Gottardo, scomparso prematuramente il 4 aprile scorso per un arresto cardiaco all’età di 41 anni. Panoramica sull’argomento Oggi l’addio ad Andrea Trizzino, morto in un tragico incidenteLa comunità di Brusnengo oggi darà l'ultimo saluto ad Andrea Trizzino, l’autotrasportatore biellese morto lunedì mattina all’età di 63 anni. laprovinciadibiella.it Camionista di Brusnengo muore in un incidente a CarisioLa tragedia lunedì 13 aprile. Lo schianto ha visto coinvolti due camion. Camionista di Brusnengo muore in un incidente a Carisio ... laprovinciadibiella.it