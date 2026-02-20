Nando dalla Chiesa ha commentato l’omicidio di suo padre durante la trasmissione La Confessione di Peter Gomez, trasmessa su Rai3. La causa del suo intervento deriva dalla convinzione che, in molti casi, chi commette un crimine firma il proprio gesto, ma spesso le persone evitano di riconoscerlo. Dalla Chiesa ha spiegato come spesso ci si gira dall’altra parte, ignorando gli indizi evidenti. La puntata andrà in onda sabato 21 febbraio alle 20, attirando l’attenzione su questa dinamica.

“Quando un delitto è firmato, tutti si voltano dall’altra parte per non leggere la firma”. Così Nando dalla Chiesa a La Confessione di Peter Gomez, in onda sabato 21 febbraio alle 20.20 su Rai 3, a proposito dell’omicidio del padre, il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso a Palermo dalla mafia il 3 settembre 1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo. “Lei ha detto di essersi pentito di una cosa sola, di aver creduto che non sarebbe stato ucciso. Perché era così fiducioso?”, ha chiesto il conduttore. “Ero fiducioso perché mi dicevo ‘con quello che sta succedendo, con tutte le prese di posizione esplicite contro di lui, se lo uccidono è un delitto firmato” – ha risposto il sociologo e studioso del fenomeno mafioso – “È ovvio che, per quello che veniva detto, alcune persone si sarebbero assunte la responsabilità di un omicidio”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nando dalla Chiesa a La Confessione di Gomez (Rai3): L’omicidio di mio padre? Quando un delitto è firmato, si voltano tutti per non leggere la firma”

