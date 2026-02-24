Torna la fiera nautica più importante del Sud Italia giunta alla sua 24^ edizione

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni alle coste di Sardegna, Calabria e Sicilia, portando alla chiusura temporanea di diverse strutture turistiche. A poco più di un mese di distanza, la fiera nautica più grande del Sud Italia torna con la 24ª edizione, attirando appassionati e operatori del settore. La manifestazione si svolge in un momento di ripresa, offrendo un’occasione per rilanciare il turismo e l’economia locale. La manifestazione si apre tra entusiasmo e attese di crescita.

Negli oltre 27.000 metri quadrati della fiera di Misterbianco saranno presenti oltre 100 espositori Poco più di un mese fa, il Ciclone Harry provocava ingenti danni alle coste di Sardegna, Calabria e Sicilia. Le piogge torrenziali, le mareggiate e i fortissimi venti hanno infatti colpito duramente il territorio di queste regioni e in particolare le infrastrutture portuali che ricoprono un ruolo importantissimo nel contesto economico di Sud e isole. L'evento, articolato in due weekend – dal 27 febbraio al 1° marzo e dal 5 all'8 marzo – prevede la partecipazione di oltre 100 espositori distribuiti su una superficie fieristica di oltre 27.