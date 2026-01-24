A Brovello-Carpugnino i dipendenti lavorano anche da casa

A Brovello-Carpugnino, nel cuore dell'Alto Vergante, i dipendenti comunali hanno la possibilità di svolgere parte delle proprie attività lavorative anche in modalità remota. Questa iniziativa mira a favorire una maggiore flessibilità lavorativa e a migliorare l’equilibrio tra vita professionale e privata, mantenendo comunque alte le esigenze di servizio pubblico. La scelta di adottare il lavoro da remoto si inserisce in un contesto di innovazione e attenzione alle esigenze dei dipendenti.

L'iniziativa del Comune, che ha messo a disposizione di tutti i dipendenti un giorno a settimana di lavoro agile da casa A Brovello-Carpugnino, piccolo comune dell'Alto Vergante, i dipendenti comunali possono lavorare anche da casa. L'amministrazione Inzaghi ha infatti messo a disposizione di tutti i dipendenti del Comune un giorno a settimana di lavoro agile da casa. L'organizzazione è stata definita per garantire al pubblico la presenza di tutti i servizi negli orari previsti e tre dipendenti su quattro hanno aderito, trovando utile e agevole poter usufruire di un giorno lavorativo da remoto.🔗 Leggi su Novaratoday.it

