A Brindisi nasce il comitato SiRiforma, un gruppo di cittadini che vuole spingere per un cambiamento nel sistema giudiziario locale. L’associazione si propone di coinvolgere la comunità e di portare nuove idee per migliorare la giustizia nella zona. I promotori sperano di creare un movimento che possa spingere le istituzioni a intervenire e a riformare alcune parti del sistema.

A Brindisi è nato ufficialmente il comitato territoriale “SiRiforma”, un’associazione civile che punta a mobilitare il tessuto sociale locale intorno a un progetto di rinnovamento del sistema giudiziario italiano. L’evento, avvenuto il 3 febbraio 2026, segna un passo concreto nel percorso di diffusione di un movimento che, a livello nazionale, è guidato dal presidente emerito della Corte Costituzionale Nicolò Zanon. Il comitato brindisino ha scelto come proprio presidente l’avvocato Luca Leoci, figura nota nel panorama legale regionale per l’impegno professionale e la sensibilità per le riforme istituzionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A Brindisi nasce il comitato SiRiforma per promuovere un’evoluzione del sistema giudiziario locale.

Approfondimenti su Brindisi SiRiforma

A Brindisi nasce ufficialmente il comitato “SiRiforma”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Brindisi SiRiforma

Argomenti discussi: Riforma della giustizia: nasce il comitato territoriale di Brindisi SiRiforma; Contrasto al caporalato, firmato oggi a Brindisi il Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Prefettura e Procura di Brindisi; Riforma della Giustizia: nasce il Comitato Territoriale di Brindisi SIRiforma; Brindisi: Nasce la Fondazione Just B ETS per accompagnare ad una giusta transizione.

Riforma della Giustizia: nasce il Comitato Territoriale di Brindisi SIRiformaSulla scia del dibattito nazionale per il rinnovamento del sistema giudiziario italiano, si è costituito ufficialmente il Comitato Territoriale di Brindisi di ... brundisium.net

A Brindisi nasce la Fondazione Just B ETSBRINDISI - È stata presentata oggi a Brindisi, presso la Sala della Colonna di Palazzo Nervegna, la Fondazione Just B ETS, nuova fondazione di partecipazione nata per accompagnare la transizione ... giornaledipuglia.com

"Rockin' Piano" al Verdi di Brindisi: concerto sul rock a tastiera Il rock non nasce solo dalle corde: spesso prende forma da una tastiera. “Rockin’ Piano. Viaggio nel rock a tastiera” è un concerto realizzato dagli allievi e dai maestri della scuola di musica “Futuro - facebook.com facebook

Quando il brindisi diventa esperienza: nasce Linfa Dry Society! Il 31 gennaio Milano ha riscritto i canoni della convivialità alcohol-free con un brunch d’autore. Leggi l’articolo completo su Wine & Affine wineandaffine.com/2026/01/30/lin… #LinfaDrySo x.com