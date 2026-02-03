Riforma della giustizia | nasce il comitato territoriale di Brindisi SiRiforma

A Brindisi nasce ufficialmente il comitato “SiRiforma”. L’idea arriva in un momento di grande discussione sul sistema giudiziario italiano. Un gruppo di cittadini e professionisti si è unito per portare avanti proposte e idee concrete per migliorare la giustizia nel territorio. La creazione del comitato vuole essere un passo pratico per coinvolgere più persone e stimolare il cambiamento, con incontri e iniziative pratiche.

BRINDISI - Sulla scia del dibattito nazionale per il rinnovamento del sistema giudiziario italiano, si è costituito ufficialmente il comitato territoriale di Brindisi di "SiRiforma". L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse dal comitato nazionale, presieduto dal presidente.

