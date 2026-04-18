Brindisi 29enne muore dopo intervento al cuore | i familiari vogliono chiarezza

Da ildifforme.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Brindisi, un uomo di 29 anni è morto poche ore dopo aver subito un intervento al cuore descritto come di routine. I familiari chiedono ora chiarimenti sulle circostanze del decesso, che si è verificato subito dopo l’intervento. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità e ha portato le autorità a avviare verifiche sulla gestione dell’operazione e sulle condizioni del paziente.

Quello di Angelo Marzulli doveva essere solo un intervento di “routine” al cuore. Invece, a poche ore dall’operazione è deceduto. Il ragazzo probabilmente soffriva di una malattia cronica al cuore, ma i familiari chiedono chiarezza: l’indagine è stata avviata ed è stata disposta l’autopsia Doveva solo essereun semplice intervento di “routine” al cuorequello del 29enne di Francavilla Fontana (Brindisi)Angelo Marzulli, che inveceè deceduto a poche ore dall’operazione. In seguito alla morte del giovane, è stata aperta un’inchiesta per comprendere meglio la dinamica degli eventi. Il ragazzo si è operato in una clinica privata di Lecce il 15 aprile.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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