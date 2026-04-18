Brindisi 29enne muore dopo intervento al cuore | i familiari vogliono chiarezza

A Brindisi, un uomo di 29 anni è morto poche ore dopo aver subito un intervento al cuore descritto come di routine. I familiari chiedono ora chiarimenti sulle circostanze del decesso, che si è verificato subito dopo l’intervento. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità e ha portato le autorità a avviare verifiche sulla gestione dell’operazione e sulle condizioni del paziente.

Quello di Angelo Marzulli doveva essere solo un intervento di “routine” al cuore. Invece, a poche ore dall’operazione è deceduto. Il ragazzo probabilmente soffriva di una malattia cronica al cuore, ma i familiari chiedono chiarezza: l’indagine è stata avviata ed è stata disposta l’autopsia Doveva solo essereun semplice intervento di “routine” al cuorequello del 29enne di Francavilla Fontana (Brindisi)Angelo Marzulli, che inveceè deceduto a poche ore dall’operazione. In seguito alla morte del giovane, è stata aperta un’inchiesta per comprendere meglio la dinamica degli eventi. Il ragazzo si è operato in una clinica privata di Lecce il 15 aprile.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brindisi, 29enne muore dopo intervento al cuore: i familiari vogliono chiarezza Notizie correlate Leggi anche: Ragazza di 20 anni muore dopo un intervento all'orecchio: i familiari chiedono chiarezza Pensionato muore dopo l'intervento al cuore, l'ospedale risarcisce i familiari con 460mila euroPADOVA - La morte per choc settico di un pensionato padovano di 81 anni, è costato all’Azienda ospedaliera oltre 462mila euro di risarcimenti danni... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incidente mortale sulla statale, nelle prossime ore autopsia e prelievo del Dna; Francavilla Fontana piange Angelo Marzulli: 29enne muore dopo un intervento, aperta un'inchiesta; Lecce, 29enne muore dopo un intervento al cuore: indaga la Procura; Uomo morto carbonizzato dopo incidente sulla statale: eseguita l’autopsia. Lecce, 29enne muore dopo un intervento al cuore: indaga la ProcuraMuore a 29 anni dopo un intervento al cuore in una clinica privata di Lecce. La Procura apre un’inchiesta per omicidio colposo. Disposta l’autopsia sul corpo del giovane di Francavilla Fontana. trmtv.it Francavilla Fontana, 28enne viene dimessa dal pronto soccorso ma muore 24 ore dopo: indagato un medicoLa Procura di Brindisi ha disposto la riesumazione della salma e l’autopsia, che è stata eseguita nei giorni scorsi. Un medico, accusato di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario, è inda ... lagazzettadelmezzogiorno.it Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Brindisi, sede di Francavilla Fontana, è intervenuta nella tarda serata di oggi lungo la strada provinciale 50 per Villa Castelli per un incidente stradale che ha coinvolto una Bmw 318 che ha finito la sua corsa in facebook #eccellenza, dopo il Brindisi anche il #bisceglie a un passo dalla D: ecco perché può festeggiare già domenica. E il Taranto spera. Tutte le combinazioni x.com