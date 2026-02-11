Ragazza di 20 anni muore dopo un intervento all' orecchio | i familiari chiedono chiarezza

Una ragazza di 20 anni muore dopo un intervento all’orecchio. Denise Lo Cascio era in salute, poi si è ammalata con un’infezione che si è aggravata rapidamente. Dopo dodici giorni di ricovero tra il Policlinico e l’Ismett, i familiari chiedono ora chiarimenti sulle cause della tragedia. La famiglia si è rivolta alle autorità, chiedendo risposte su come siano stati gestiti i controlli e l’intervento. La procura ha aperto un’indagine per fare luce sulla vicenda.

Aveva appena compiuto vent'anni. Denise Lo Cascio è morta dopo dodici giorni di ricovero, al termine di un percorso clinico iniziato con un'infezione all'orecchio e conclusosi tragicamente tra il Policlinico e l'Ismett, dove era stata trasferita d'urgenza in seguito a un improvviso aggravamento.

