BrindiSea | prima grande azione collettiva per la pulizia della costa a Brindisi

A Brindisi, un’associazione locale ha annunciato la prima grande azione collettiva dedicata alla pulizia della costa. L’iniziativa coinvolge i volontari che si preparano a rimuovere rifiuti e detriti lungo la linea di mare, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e la salubrità dell’ambiente costiero. L’appuntamento è rivolto a tutti i cittadini interessati a partecipare a questa giornata di volontariato ambientale.

BRINDISI – Prendersi cura del mare partendo dalla terra, con le mani e con il cuore. L’Ats BrindiSea debutta ufficialmente sul territorio brindisino e lo fa con un invito rivolto a tutta la cittadinanza: una giornata di volontariato ambientale dedicata alla pulizia della costa.L’appuntamento è.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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La tutela dei diritti è possibile solo attraverso un’azione collettiva«Alley Oop non ha solo raccontato il cambiamento, lo ha legittimato e dimostrato che l’inclusione è un’architettura e non un’aggiunta».