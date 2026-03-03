La tutela dei diritti è possibile solo attraverso un’azione collettiva

In occasione dei dieci anni di Alley Oop, il blog multifirma dedicato ai diritti, sono stati pubblicati dieci interventi, ciascuno composto da dieci parole, per celebrare questa ricorrenza. L'iniziativa mette in luce l'importanza di un'azione collettiva nella tutela dei diritti e coinvolge vari autori nel condividere riflessioni e idee sul tema.

«Alley Oop non ha solo raccontato il cambiamento, lo ha legittimato e dimostrato che l’inclusione è un’architettura e non un’aggiunta». A dirlo è Igor Suran, direttore generale di Parks - Liberi e Uguali, associazione nata per supportare le aziende nello sviluppo di pratiche rispettose delle diversita` e che, in occasione dell’evento «10 anni di Alley Oop – Il Sole 24 Ore: donne, diritti e alleanze per un Paese più inclusivo» è stato tra i protagonisti dei momenti Alley Talk. Innestandosi tra una tavola rotonda e l’altra, un mix eterogeneo di voci provenienti da istituzioni, politica e terzo settore è salito sul palco portando una parola chiave che potesse, da una parte, raccontare il proprio sforzo nel lungo cammino per i diritti e, dall’altra, testimoniare il tratto di strada percorso insieme ad Alley Oop. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

È morta Maria Rita Parsi, voce storica nella tutela dei diritti dei minori: la psicoterapeuta e psicologa aveva 78 anniSi è spenta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nella difesa dei diritti dell’infanzia e...

Maria Rita Parsi, morta a 78 anni la psicoterapeuta e psicologa: era la voce storica nella tutela dei diritti dei minoriAddio a Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia...

