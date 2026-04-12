Nel quartiere Scala, alcuni residenti hanno deciso di intervenire personalmente per ripulire le aree pubbliche. Sono stati raccolti pneumatici, scooter abbandonati e scatolame, alcuni dei quali sono stati trovati sparsi vicino alle strade e lanciati dalle vetture in transito. La loro iniziativa ha portato alla rimozione di rifiuti accumulati e al ripristino di alcune zone della zona.

Residenti che si rimboccano le maniche e puliscono il quartiere dove vivono, diventando protagonisti del cambiamento. Ieri il rione Scala ha ospitato una giornata di pulizia collettiva promossa da Aler per riqualificare gli spazi comuni con l’obiettivo di stimolare nei residenti un senso di responsabilità condivisa. "Con questa iniziativa vogliamo ribadire che la qualità dell’abitare non si ferma alla soglia di casa ma coinvolge tutto il quartiere – ha commentato la presidente di Aler Pavia Lodi, Monica Guarischi – La cura del verde e la pulizia degli spazi circostanti i nostri stabili sono elementi essenziali per garantire dignità e benessere sociale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pulizia collettiva al rione Scala. Pneumatici, scooter, scatolame. Persino lanciati dalle macchine

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