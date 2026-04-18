Brexit | il 53% dei britannici vuole il rientro nell’Unione Europea

Un sondaggio condotto dieci anni dopo il voto sulla Brexit mostra che il 53% dei cittadini britannici desidera tornare nell’Unione Europea. La maggioranza degli intervistati si esprime favorevolmente rispetto a un possibile rientro, mentre la restante parte si pronuncia contrariamente. I dati riflettono un cambiamento di opinione rispetto agli anni immediatamente successivi al referendum del 2016.

Un sondaggio condotto a dieci anni dal voto sulla Brexit rivela che oltre la metà dell’elettorato britannico è favorevole al rientro nell’Unione Europea. La ricerca evidenzia una spaccatura profonda tra le diverse anime politiche del Paese, con un sostegno massiccio alla riadesione piena da parte dei sostenitori di Labour, Liberal Democrat e Green, mentre la strategia moderata adottata dall’attuale governo rischia di isolare ampie fasce di elettori progressisti. I dati raccolti delineano un in cui il 53% della popolazione totale preferisce un ritorno completo all’UE. Questa posizione trova un consenso schiacciante nelle forze centriste e progressiste: l’83% degli elettori di Labour, l’84% dei Liberal Democrat e l’82% dei sostenitori dei Green propongono il rientro totale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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