L' Unione europea vuole multare il porno | ecco perché

La Commissione europea ha annunciato l'intenzione di introdurre sanzioni economiche nei confronti di alcuni siti per adulti. La proposta mira a regolamentare meglio i contenuti online e garantire maggiori controlli sulla tutela dei minori. La misura, ancora in fase di discussione, potrebbe comportare multe per le piattaforme che non rispettano le nuove normative. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti nel settore digitale.

Si prospetta un futuro alquanto difficile per diversi siti per adulti. La Commissione europea ha stabilito, in via preliminare, che le piattaforme come Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos violano la legge sui servizi digitali (Dsa) per "non aver protetto i minori" dall'esposizione a contenuti pornografici. In parole semplici, viene ritenuto che misure come le autodichiarazioni di maggiore età per impedire l'accesso ai siti a chi ha meno di 18 anni sono inefficaci. Il rischio ora per le piattaforme è decisamente alto. Se tali violazioni dovessero essere confermate,queste ultime potrebbero subire pesanti sanzioni pecuniarie che sarebbero proporzionate all'infrazione, fino al 6% del fatturato annuo globale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Unione europea vuole multare il porno: ecco perché Articoli correlati “Nessuna linea rossa”: ecco l’E6, il supergruppo dell’Unione Europea che vuole sfidare Usa e CinaLe tensioni con gli Stati Uniti e la crescente competizione con la Cina spingono le maggiori economie dell’Unione europea a stringere le fila. Verifica dell’età, UE pronta a multare quattro giganti del pornoLa Commissione europea ha stabilito, in via preliminare, che i siti per adulti Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos violano la legge sui servizi... Aggiornamenti e notizie su Unione europea Temi più discussi: L'UNIONE EUROPEA E L'EMANCIPAZIONE DALLE TECNOLOGIE STATUNITENSI – Le Taurillon; L'Unione europea approva un piano per risolvere la crisi abitativa in Europa; EU Inc, primo passo verso l’impresa di diritto europeo; La Serbia vuole l'Europa e Schengen: Con noi dentro l'Unione ridurremmo l'immigrazione illegale nella regione. Come la Commissione europea vuole gasare l’Ue in vista del prossimo invernoSicurezza energetica UE 2026 Bruxelles invita i governi a riempire i depositi già da aprile per arginare le speculazioni causate dal ... energiaoltre.it Fabbrini: «Nessuno vuole più uscire dall’Ue: la sfida è al suo interno»Il professore emerito di Relazioni internazionali alla Luiss terrà oggi al San Barnaba una lezione dal titolo «L’Europa e la sfida dei nazionalismi» ... giornaledibrescia.it Quell’ectoplasma chiamato Unione Europea è l’emblema dell’ipocrisia! I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI - Domenica 29 marzo, alle 21.00, sarò a PERUGIA all'Auditorium San Francesco al prato, con il mio monologo “Scomode verità. Dalla guerra in Ucrain facebook L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e l'Australia prevede anche una serie di accordi sui minerali critici: si comincia con terre rare, litio e tungsteno x.com