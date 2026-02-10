I cinque passi necessari per portare l’Ucraina nell’Unione europea entro il 2027

L’Unione europea ha messo in campo un piano rapido per far entrare l’Ucraina nell’UE entro il 2027. Sono cinque i passi chiave che Bruxelles intende seguire per accelerare il processo di adesione. L’obiettivo è permettere a Kiev di entrare in parte già tra tre anni, un passo importante che potrebbe cambiare gli equilibri nella regione.

L’Unione europea sta lavorando a un piano senza precedenti per accelerare il percorso di integrazione dell’Ucraina, con l’obiettivo di garantire a Kiev una adesione parziale già dal 2027. Secondo funzionari e diplomatici europei, sentiti da Politico, l’iniziativa rappresenterebbe una svolta radicale rispetto ai tradizionali processi di allargamento e risponderebbe all’urgenza geopolitica di ancorare definitivamente l’Ucraina all’Europa, allontanandola dall’influenza di Mosca. A quattro anni dall’invasione russa su vasta scala, e con il presidente Volodymyr Zelensky determinato a inserire la data del 2027 in un futuro accordo di pace, Bruxelles valuta un modello innovativo: far sedere Kiev al tavolo dell’UE prima del completamento di tutte le riforme, garantendo un’integrazione progressiva e condizionata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

L'Ungheria ha annunciato che bloccherà l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea per un periodo di 100 anni.

