La Design Week 2026 si svolge in diverse location della città, offrendo mostre, installazioni e workshop aperti al pubblico. Sono previsti eventi che coinvolgono designer, artisti e aziende, con l’obiettivo di presentare le ultime tendenze nel settore del design e dell’innovazione. La manifestazione si svolge nell’arco di una settimana, attirando visitatori nazionali e internazionali interessati a scoprire le novità e le evoluzioni del panorama creativo.

Un evento diventato in quarant’anni il punto di osservazione globale sul progetto contemporaneo e sul sistema produttivo che lo sostiene. Di seguito, una selezione dei brand da non perdere in questa edizione Raccontarla non è semplice, perché sarebbe una narrazione stratificata, corale, costruita da una molteplicità di storie intrecciate, che vanno oltre gli oggetti e riguardano il contesto, le persone. È l’espressione di un articolato “Sistema Design”, che affonda le proprie radici nel distretto produttivo del legno-arredo dell’area orientale milanese, in un tessuto diffuso di piccole e medie imprese e in una rete di istituzioni accademiche e nuove realtà di alta formazione che hanno formato generazioni di designer.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Breve guida alla Design Week 2026, a cura di Linkiesta Etc

Notizie correlate

Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026

Alla Milano Design Week 2026 l’intelligenza artificiale entra nel design come co-autoreÈ un’installazione immersiva in tre stanze, realizzata in via Lazzaro Palazzi, zona Porta Venezia.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Parte 1 | Breve guida alla Design Week 2026, a cura de Linkiesta Etc; Milano Design Week: cos’è, dove andare e perché esiste davvero; A di Alcova, N di Natura, U di Under18: il dizionario della Design Week tra appuntamenti e tendenze; Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design Week.

EUROMOBIL HIRES. Foto di BROKIS StudioUn evento diventato in quarant’anni il punto di osservazione globale sul progetto contemporaneo e sul sistema produttivo che lo sostiene. Di seguito, una selezione dei brand da non perdere in questa e ... linkiesta.it

Salone del Mobile e Fuorisalone 2026: guida alla Milano Design WeekA fare da filo rosso all’edizione 2026, è un’architettura di contenuti e percorsi espositivi sempre più integrati. Il passaggio più rilevante è l’ampliamento del raggio d’azione del Salone, che consol ... tg24.sky.it

Durante la Design Week, la redazione de Il Giorno si apre al pubblico e diventa uno spazio vivo dove design, cultura e impresa si incontrano. Il 23 aprile alle 18:45, interviene Luca Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Federlegno A - facebook.com facebook

ORIGINI. Armani/Casa for Milano Design Week 2025. 21-26 April 2026 10am - 8pm Corso Venezia 14, Milan, Italy. Painter: @NataliaResmini #ArmaniCasa x.com