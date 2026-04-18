Brescia in gita scolastica cade dal quarto piano dell' albergo | salvo | Stava raggiungendo la stanza dei compagni tramite la grondaia

Un giovane di 18 anni è caduto dal quarto piano di un albergo a Brescia mentre cercava di raggiungere la stanza dei compagni attraversando una grondaia durante una gita scolastica. È stato soccorso e trasportato agli Spedali Civili, dove si trova sotto osservazione. Il ragazzo ha riportato diverse fratture, ma le sue condizioni sono considerate stabili. La polizia sta accertando la dinamica dell’incidente.

È precipitato dal quarto piano di un albergo mentre tentava di raggiungere la stanza di alcuni amici passando all'esterno, aggrappandosi alle grondaie. Il 18enne - in gita scolastica in Val Camonica, nel Bresciano - si è miracolosamente salvato, pur rimanendo ferito. L'episodio è accaduto al Passo del Tonale, al confine tra le province di Brescia e Trento., Secondo una prima ricostruzione, il giovane - di nazionalità belga - avrebbe bevuto e perso la presa durante il passaggio lungo la facciata dell'edificio. La caduta è stata in parte attutita dai pannelli solari installati su una tettoia al primo piano. Soccorso e trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia, il ragazzo ha riportato diverse fratture ma non risulta in pericolo di vita.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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