Brentford-Fulham | squadre confermate per lo scontro di Premier League

Le squadre di Brentford e Fulham sono state ufficialmente confermate per il match di Premier League che si terrà al Gtech Community Stadium. L'incontro si svolgerà nel fine settimana e rappresenta un derby di West London, attirando l'attenzione degli appassionati di calcio della zona. La partita è stata annunciata come parte del programma settimanale del massimo campionato inglese.

2026-04-18 12:16:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il derby di West London dà il via all’azione di Premier League del fine settimana al Gtech Community Stadium con qualcosa in più oltre al solo orgoglio locale in gioco. Mentre entriamo nel tratto finale della stagione 202526, il Brentford si ritrova alle alte vette del settimo posto, guidando inaspettatamente la corsa per un posto europeo. Per il Fulham, una vittoria non rovinerebbe solo le possibilità europee del vicino; spingerebbe gli uomini di Marco Silva nella metà superiore e fornirebbe lo slancio tanto necessario in vista di un mese finale difficile.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Liverpool-Fulham: formazioni confermate per lo scontro di Premier League2026-04-11 17:16:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: I Reds cercheranno disperatamente di... Notizie sulle squadre e formazioni confermate per lo scontro decisivo della Premier League2026-02-06 20:50:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Brentford-Fulham, statistiche e precedenti tra le due squadre di Londra; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Brentford-Fulham, le tre partite più emozionanti tra i due club di Londra; Premier League dell'Inghilterra 2025/2026 ? Classifica ? Partite ? Risultati ? Notizie. Pronostico Brentford vs Fulham – 18 Aprile 2026La sfida di Premier League tra Brentford e Fulham, in programma il 18 Aprile 2026 alle 13:30 al Brentford Community Stadio, promette equilibrio e intensità. news-sports.it Pronostico Brentford-Fulham: la gioia dopo cinque mezze delusioniBrentford-Fulham è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it WEEKEND DI CALCIO IN DIRETTA AL BETBAR #ACIREALE SABATO 11 13:30 Arsenal - Bournemouth 16:00 Brentford - Everton 16:00 Burnley - Brighton 18:00 Milan - Udinese 18:30 Liverpool - Fulham 20:45 Atalanta - Juventus DOMENICA 12 12:30 - facebook.com facebook