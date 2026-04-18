Brentford-Fulham | squadre confermate per lo scontro di Premier League

Da justcalcio.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le squadre di Brentford e Fulham sono state ufficialmente confermate per il match di Premier League che si terrà al Gtech Community Stadium. L'incontro si svolgerà nel fine settimana e rappresenta un derby di West London, attirando l'attenzione degli appassionati di calcio della zona. La partita è stata annunciata come parte del programma settimanale del massimo campionato inglese.

2026-04-18 12:16:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il derby di West London dà il via all’azione di Premier League del fine settimana al Gtech Community Stadium con qualcosa in più oltre al solo orgoglio locale in gioco. Mentre entriamo nel tratto finale della stagione 202526, il Brentford si ritrova alle alte vette del settimo posto, guidando inaspettatamente la corsa per un posto europeo. Per il Fulham, una vittoria non rovinerebbe solo le possibilità europee del vicino; spingerebbe gli uomini di Marco Silva nella metà superiore e fornirebbe lo slancio tanto necessario in vista di un mese finale difficile.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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