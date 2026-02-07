notizie sulle squadre e formazioni confermate per lo scontro decisivo della premier league

Questa sera il Leeds riceve il Nottingham Forest in un match decisivo della Premier League. Le formazioni sono state confermate e l’attesa tra i tifosi è alta. Entrambe le squadre vogliono i tre punti per avvicinarsi alla salvezza, e il pubblico si prepara a vivere una partita intensa. La sfida si gioca allo stadio di Leeds, con i giocatori pronti a scendere in campo.

2026-02-06 20:50:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Stasera il Leeds ospiterà il Nottingham Forest. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. Leeds e Nottingham Forest si incontreranno stasera in una partita che potrebbe avere enormi implicazioni nella battaglia per evitare la retrocessione dalla Premier League. I club occupano gli ultimi due posti sopra la zona retrocessione. Sono a pari merito con 26 punti – sei in più del West Ham terzultimo – con il club del West Yorkshire in vantaggio sui gol segnati. I risultati e le prestazioni del West Ham sono migliorati nelle ultime settimane con le vittorie contro Tottenham e Sunderland che hanno dato loro rinnovata fiducia e il perdente stasera, se ce n’è uno, sarà uno spettatore nervoso mentre la visita degli Hammers ha condannato Burnley domani. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

