Liverpool-Fulham | formazioni confermate per lo scontro di Premier League

Le formazioni ufficiali di Liverpool e Fulham sono state annunciate in vista dello scontro di Premier League. La partita si svolgerà oggi, e i reds cercano di ottenere una vittoria che manca da diverse settimane. La squadra ospite, invece, affronta l’incontro con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Entrambe le compagini si preparano a scendere in campo con le formazioni confermate, in attesa del fischio d’inizio.

2026-04-11 17:16:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: I Reds cercheranno disperatamente di tornare a vincere. Il Liverpool cercherà di alleviare la crescente pressione sull’allenatore Arne Slot mentre ospiterà il Fulham ad Anfield. I Reds tornano in Premier League dopo aver subito umilianti sconfitte negli ultimi due incontri, lasciando le loro speranze di vincere l’argenteria in questa stagione appese a un filo. Gli uomini di Slot sono stati battuti 4-0 in FA Cup dal Manchester City sabato scorso prima di perdere 2-0 contro il Paris Saint-Germain nell’andata dei quarti di finale di Champions League.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie sulle squadre e formazioni confermate per lo scontro decisivo della Premier League2026-02-06 20:50:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Confermate le formazioni per lo scontro della Conference League2026-03-12 20:54:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.