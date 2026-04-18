Brentford – Fulham 0-0 | punti condivisi nel triste pareggio dell’ora di pranzo

Nel match della Premier League tra Brentford e Fulham, le due squadre hanno concluso con un pareggio a reti inviolate. La partita si è giocata nel primo pomeriggio e si è conclusa senza reti, senza occasioni particolari. Entrambe le formazioni hanno raccolto un punto, senza riuscire a trovare il gol che avrebbe potuto cambiare l’andamento del match. La sfida si è svolta senza grandi sussulti e non ha inciso sulle posizioni in classifica delle due squadre.

I vicini di Londra Brentford e Fulham hanno condiviso i punti all’ora di pranzo in un triste pareggio noioso della Premier League che non fa nulla per le scarse speranze europee di entrambe le parti. Il portiere del Fulham realizza una delle parate della stagione nei minuti di recupero! Nessuno dei due portieri è stato seriamente messo alla prova fino ai tempi di recupero in un turno difficile poiché le due squadre rimangono a tre punti di distanza a metà classifica. È stata una brillante parata del portiere del Fulham, alla sua 145esima partita consecutiva in Premier League. L’ex allenatore dei Bees Thomas Frank ha assistito dagli spalti ma avrà poco da riferire in una vicenda davvero dimenticabile dato che la sua ex squadra ha pareggiato la quinta partita di fila.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Brentford 0-0 Spurs l Premier League Highlights

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