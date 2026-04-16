Sabato si disputa la partita tra Brentford e Fulham, valida per la trentatreesima giornata di Premier League. Dopo cinque partite senza vittorie, il Brentford cerca di ottenere i tre punti per avvicinarsi alla zona europea, mentre il Fulham, a un punto dal sesto posto, punta a consolidare la propria posizione in classifica. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva, con probabili formazioni che si sfideranno sul campo.

Brentford-Fulham è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Ad un solo punto dal sesto posto dopo il pareggio interno contro l’Everton della scorsa settimana. Nonostante tutto il Brentford ha guadagnato un punto sul Chelsea e adesso spera nel sorpasso. O, nella peggiore delle ipotesi, spera di rimanere in corsa per un posto europeo alla fine di questa stagione che possiamo dire comunque clamorosa. Il Fulham per buona parte della stagione è stata nelle zone veramente nobili della classifica della Premier, ma ad un certo punto qualche passo falso di troppo hanno allontanato i bianconeri dalle parti che avrebbero potuto regalare un piazzamento alle coppe per il prossimo anno.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Brentford-Fulham: la gioia dopo cinque mezze delusioni

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