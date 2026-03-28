Udogie Juve i bianconeri non mollano la presa! E se il Tottenham dovesse retrocedere… I possibili scenari

Da juventusnews24.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indiscrezioni di mercato indicano un forte interesse da parte della Juventus nei confronti di un laterale di spicco, con una possibile accelerazione delle trattative in vista della prossima stagione. Il Tottenham, attualmente coinvolto nella lotta retrocessione, potrebbe influenzare le decisioni di mercato delle squadre interessate. La situazione è ancora in evoluzione e non ci sono conferme ufficiali.

Udogie Juve, le indiscrezioni di mercato confermano il grandissimo interesse per il forte laterale in vista della prossima estate. La  Juventus  continua a seguire con  grandissima attenzione  le inaspettate evoluzioni interne del Tottenham. Secondo Calciomercato.com, il mirino è puntato su  Destiny Udogie, terzino classe 2002. Il laterale azzurro vorrebbe tornare in  Serie A  e gradirebbe sposare il  nuovo progetto sportivo.  La dirigenza  considera il profilo perfetto per innalzare il  tasso tecnico  sul  campo: convincere gli inglesi non sarà  affatto semplice, ma i  bianconeri  studiano un ricco  contratto  per regalare al mister una  pedina fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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