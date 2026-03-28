Udogie Juve i bianconeri non mollano la presa! E se il Tottenham dovesse retrocedere… I possibili scenari

Le indiscrezioni di mercato indicano un forte interesse da parte della Juventus nei confronti di un laterale di spicco, con una possibile accelerazione delle trattative in vista della prossima stagione. Il Tottenham, attualmente coinvolto nella lotta retrocessione, potrebbe influenzare le decisioni di mercato delle squadre interessate. La situazione è ancora in evoluzione e non ci sono conferme ufficiali.

Udogie Juve, le indiscrezioni di mercato confermano il grandissimo interesse per il forte laterale in vista della prossima estate. La Juventus continua a seguire con grandissima attenzione le inaspettate evoluzioni interne del Tottenham. Secondo Calciomercato.com, il mirino è puntato su Destiny Udogie, terzino classe 2002. Il laterale azzurro vorrebbe tornare in Serie A e gradirebbe sposare il nuovo progetto sportivo. La dirigenza considera il profilo perfetto per innalzare il tasso tecnico sul campo: convincere gli inglesi non sarà affatto semplice, ma i bianconeri studiano un ricco contratto per regalare al mister una pedina fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Udogie Juve, i bianconeri non mollano la presa! E se il Tottenham dovesse retrocedere… I possibili scenari Articoli correlati Perin Juve, il portiere verso l’addio ai bianconeri a fine stagione? Cosa filtra e i possibili scenari in vista dell’estatedi Redazione JuventusNews24Perin Juve, l’estremo difensore bianconero valuta concretamente l’addio a fine stagione dopo il mancato trasferimento al... Vicario Juventus, i bianconeri non mollano la presa nonostante il pressing dell’Inter: le ultimissime novitàdi Redazione JuventusNews24Vicario Juventus, la dirigenza lavora al grande ritorno in Italia dell’estremo difensore e valuta le possibili alternative... This Tottenham Goal Shocked PSG Tutto quello che riguarda Udogie Juve Temi più discussi: Report: Juventus preparing €25m opening bid for Spurs full-back; COLPO UDOGIE IN SERIE A!; Juve, a sinistra può arrivare Udogie: si punta al prestito; Juventus la retrocessione del Tottenham può favorire l’arrivo di Udogie. Juve, a sinistra può arrivare Udogie: si punta al prestitoIn cerca di un giocatore che possa alternarsi a Cambiaso a sinistra, la Juventus avrebbe messo nel mirino Destiny Udogie, giocatore classe 2002 del Tottenham e della nazionale azzurra. Stando a quanto ... tuttojuve.com Juventus, la retrocessione del Tottenham può favorire l’arrivo di UdogieLa Juventus torna su Udogie, i bianconeri sono pronti a fare un tentativo in caso di retrocessione del Tottenham ... calciomercato.it ift.tt/M7qfaxB #Juventus #Tottenham #DestinyUdogie #Udogie #SerieA #PremierLeague #Calciomercato #Mercato #Transfert #Relegation #sport #sports #alerte #news #infos x.com La #Juventus punta a rinforzare la corsia esterna sinistra in vista del mercato estivo. Secondo il Corriere dello Sport, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Destiny #Udogie, esterno del Tottenham. Il laterale italiano, cresciuto nell'Udinese, è considera - facebook.com facebook