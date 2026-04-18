Brembate diciottenne sorpreso a spacciare ketamina a scuola | una studentessa l’assume e si sente male

Un ragazzo di diciotto anni è stato arrestato mercoledì 15 aprile mentre spaccia ketamina all’interno di una scuola nella zona di Brembate. Durante l’episodio, una studentessa ha assunto la sostanza e ha avuto una reazione che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. L’arresto si è verificato in seguito a un’operazione delle forze dell’ordine che hanno colto il giovane in flagranza di reato.

Cornate d’Adda (Monza e Brianza), 18 aprile 2026 – Un diciottenne di Cornate d'Adda, in provincia di Monza Brianza, è stato arrestato in flagranza di reato (i fatti risalgono a mercoledì 15 aprile) per spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata dopo l'intervento dei militare presso una scuola superiore di Brembate. La direzione scolastica aveva segnalato che una studentessa minorenne era stata male nei giorni precedenti, tanto da richiedere il trasporto d'urgenza in ospedale. La dose ceduta in classe . Gli accertamenti sanitari svolti hanno confermato l'assunzione di ketamina da parte della ragazza, sostanza ricevuta da un compagno di scuola.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brembate, diciottenne sorpreso a spacciare ketamina a scuola: una studentessa l’assume e si sente male Notizie correlate Salento, mangia a scuola cibo con l?uovo: bimbo allergico si sente maleMangia a scuola del cibo con dentro dell’uovo e il piccolo alunno, nell’istituto dell’infanzia di via Giorgione a Carmiano, allergico all’alimento,... Bambino di 9 anni si sente male a scuola, salvato con il defibrillatoreFIRENZE – Un malore a un bambino alla scuola di San Casciano in Val di Pesa ha tenuto con il fiato sospeso maestre, genitori e operatori sanitari...