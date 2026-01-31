Salento mangia a scuola cibo con l?uovo | bimbo allergico si sente male

Un bambino di cinque anni si è sentito male dopo aver mangiato a scuola un piatto contenente uova nell’istituto dell’infanzia di via Giorgione a Carmiano, nel Salento. Il piccolo, allergico all’alimento, ha reagito subito, e i maestri hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari che hanno prestato le prime cure e trasportato il bambino in ospedale. La scuola sta verificando come sia potuto accadere che il pasto conteneva uova, nonostante le sue allergie siano note.

Mangia a scuola del cibo con dentro dell’uovo e il piccolo alunno, nell’istituto dell’infanzia di via Giorgione a Carmiano, allergico all’alimento, si sente male. Una cotoletta panata servita durante la mensa scolastica, preparata dalla ditta che gestisce l’appalto della refezione in paese, sarebbe quindi la causa della reazione allergica accusata in pochi istanti dal piccolo, che si è ritrovato con il volto gonfio. L’allarme dei compagni e il tempestivo quanto risolutivo intervento delle maestre ha evitato ulteriori rischi per la salute del bambino. Quindi la chiamata ai genitori che, raggiunto il plesso scolastico “M. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, mangia a scuola cibo con l?uovo: bimbo allergico si sente male Approfondimenti su Salento Mangia a scuola Bimbo di quattro anni mangia dei biscotti e si sente male: arrestato lo zio Bimbo di 4 anni mangia biscotti fatti dallo zio ma si sente male e sviene, erano alla cannabis: arrestato il 30enne Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Salento Mangia a scuola Salento, ragazzino picchiato e insultato a scuola: condannato il ministero. I giudici: «La scuola non l'ha tutelato»In alcuni casi le aggressioni lo avrebbero costretto a ricorrere alle cure dei medici in ospedale. I compagni di classe, autori degli atti di bullismo, sono stati indagati dalla procura minorile di Le ... lagazzettadelmezzogiorno.it MANGIA Specifico del Salento, dove è molto diffuso, ha grossi ceppi a Corigliano d'Otranto, dove sempre aver origine, a Galatina, Uggiano la Chiesa, Veglie e Maglie, sembra avere anche due ceppi in Campania, uno nel basso Cilento nei dintorni di San Giov - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.