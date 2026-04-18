Torna "Bravissima" con tappa a Torre del Lago, il primo talent show della tv italiana, ideato e organizzato da Valerio Merola. Il format ebbe la prima edizione su Raiuno nel 1991. Fu un successo clamoroso proseguito con il passaggio di "Bravissima" da Raiuno alle reti Mediaset. Attualmente la trasmissione va in onda su Sky e Canale Italia. Oltre ad essere il primo ed il più longevo talent della tv italiana, mantiene il primato di essere l’unico talent show italiano dedicato in esclusiva alla donna. "Bravissima" approda al ristorante Tacabanda di Torre del Lago domenica 26 alle 13 come prima tappa prestigiosa del Tour 2026 che ha toccato molte località turistiche italiane alla ricerca di nuovi talenti femminili.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Bravissima". Tappa viareggina. Presenta Merola

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