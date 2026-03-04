aeroitalia presenta la nuova livrea intrieri segna una tappa fondamentale nella nostra storia

Aeroitalia ha presentato una nuova livrea per i propri aerei, un cambiamento che rappresenta un passo importante nella storia della compagnia. L’azienda ha sottolineato come questa novità segni l’inizio di una fase di crescita e di un rafforzamento della propria presenza nel settore dell’aviazione europea. La presentazione è stata comunicata attraverso un annuncio ufficiale.

Aeroitalia annuncia il rinnovamento della propria livrea, quale segno tangibile di una nuova fase di crescita e di un posizionamento sempre più distintivo nel panorama dell’aviazione europea. Il nuovo design, applicato sulla flotta a partire da oggi, rappresenta pienamente lo slancio e l’ambizione della compagnia verso il futuro. La nuova livrea si distingue per linee moderne, pulite ed essenziali, unite ai colori simbolo dell’identità italiana: il verde, il bianco e il rosso scorrono con eleganza sulla coda, proiettandosi lungo la fusoliera in un dinamismo che richiama la vocazione innovativa e affidabile della compagnia. Il logo “AEROITALIA”, in caratteri solidi e marcati, campeggia ben visibile sulla parte anteriore dell’aeromobile, comunicando solidità, chiarezza e un nuovo slancio progettuale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

