Loyola si presenta | Pisa tappa fondamentale qui per la salvezza

Loyola si presenta a Pisa con un messaggio chiaro: “Qui per la salvezza”. Il nuovo centrocampista, arrivato dall’America del Sud, mostra subito di avere le idee ben chiare e tanta determinazione. La sua grinta si percepisce, e il suo obiettivo è aiutare la squadra a uscire dalla zona pericolo. Loyola si dice pronto a mettersi in gioco, senza fronzoli, e pensa già alla sua prima partita con il Pisa.

PISA – Grinta sudamericana e idee chiare. Felipe Loyola, nuovo innesto del centrocampo nerazzurro, non usa giri di parole per descrivere il suo approccio alla nuova realtà. Arrivato per dare sostanza e qualità alla mediana, il giocatore cileno ha subito analizzato le differenze con il calcio da cui proviene, sottolineando l’alto livello della sfida che lo attende. L’impatto con il calcio italiano. Le prime sedute con i compagni sono state rivelatrici per il neoacquisto, che ha messo subito a fuoco le peculiarità della Serie A rispetto al campionato argentino: “Ho notato subito una grande differenza nell’intensità, che qui è diversa fin dagli allenamenti” ha spiegato Loyola. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

