Juventus Women Braghin | Sarà bello riaccogliere Girelli Arrivederci al prossimo trofeo

Il responsabile della Juventus Women ha annunciato il ritorno di Girelli, sottolineando che sarà un piacere riaccoglierla. Ha anche aggiunto che ci si rivedrà in occasione del prossimo trofeo. La squadra si prepara ad accogliere nuovamente l’attaccante, senza fornire dettagli sui tempi o sui motivi di questa decisione. L’attenzione è rivolta alla prossima partecipazione in competizioni ufficiali.

Juventus Women, Braghin felice per il percorso in Champions: «Non era scontato a inizio stagione. Fino a 5-6 anni fa…»di Redazione JuventusNews24Juventus Women, Stefano Braghin felice per il percorso della squadra in Champions League.

Braghin sul rinnovo di Girelli: È stata un esempio per le più giovani, una guida per le nuove arrivate, una garanzia per gli allenatori che sono passati di quiStefano Braghin, Women’s Football Director della Juventus, è intervenuto ai canali ufficiali del club sul rinnovo di Cristiana Girelli: «Cristiana rappresenta una ... tuttojuve.com

Calcio femminile, anche Girelli va negli Usa: prestito di sei mesi al Bay FC, la sua lettera aperta ai tifosi della Juventus«So che non tutti capiranno questa scelta, ma è una di quelle occasioni che possono passare una volta sola», ha scritto l'attaccante. Il dg Braghin: «Era giusto farle vivere un’esperienza così special ... corriere.it

Juventus Women, Braghin dà il suo arrivederci a Girelli Ecco cosa ha detto - facebook.com facebook

Cristiana Girelli saluta la Juventus Women. Per la numero 10 bianconera la sua esperienza a Torino è giunta al termine. Dopo otto stagioni, Girelli ha deciso di prolungare il suo contratto con la Juve fino al 2027, ma svolgerà gli ultimi 6 mesi della stagione in A x.com