Braccia incrociate alla St Iniziativa di solidarietà con la sindacalista licenziata

Giovedì mattina, davanti ai cancelli di una grande azienda nel territorio, i lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia come forma di protesta. La manifestazione si è concentrata contro i recenti licenziamenti e l’atmosfera di tensione che si è creata all’interno dell’ambiente di lavoro. La decisione di scioperare è stata presa collettivamente e ha coinvolto tutte le persone presenti sul posto.

Un primo segnale di protesta è partito giovedì ai cancelli di ST ad Agrate: i lavoratori hanno incrociato le braccia "contro licenziamenti e un clima di crescente tensione in azienda". Si sono radunati in presidio davanti ai tornelli della multinazionale dei semiconduttori, mentre lo sciopero ha dato voce a interventi carichi di emozione e preoccupazione. Al centro delle testimonianze, la solidarietà a Simona Cavarra, ex delegata Uil, ora Sial-Cobas, e la denuncia di una serie di licenziamenti recenti, a cominciare dal suo, "un salto di qualità" nelle relazioni industriali, a cui rispondere con nuove iniziative di mobilitazione. Nel corso della protesta è emersa anche la preoccupazione per "le pressioni interne" che avrebbe inciso sulla partecipazione di parte dei colleghi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Braccia incrociate alla St. Iniziativa di solidarietà con la sindacalista licenziata Notizie correlate Sindacalista licenziata alla St di Agrate Brianza: il caso di Simona Cavarra ora sbarca in ParlamentoClima teso nello stabilimento di Agrate Brianza di STMicroelectronics, la multinazionale dei semiconduttori, dove il licenziamento “per giusta causa”... Braccia incrociate alla Micron. Uffici vuoti contro i licenziamenti e la delocalizzazione in Asia"Sciopero riuscito, uffici vuoti", dipendenti Micron ai cancelli per dire no ai licenziamenti che la multinazionale americana dei semiconduttori...