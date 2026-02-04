Braccia incrociate alla Micron Uffici vuoti contro i licenziamenti e la delocalizzazione in Asia

Gli uffici della Micron sono rimasti deserti questa mattina. I dipendenti hanno deciso di scioperare, protestando contro i licenziamenti e la delocalizzazione in Asia annunciati dall’azienda. Pietro Occhiuto, segretario generale della Fiom-Cgil Brianza, ha confermato che lo sciopero è riuscito e che i lavoratori hanno manifestato davanti ai cancelli, mostrando tutta la loro opposizione all’operazione che, secondo loro, colpisce direttamente il personale.

"Sciopero riuscito, uffici vuoti", dipendenti Micron ai cancelli per dire no ai licenziamenti che la multinazionale americana dei semiconduttori "vuole calare sulla testa del personale", dice Pietro Occhiuto, segretario generale della Fiom-Cgil Brianza. Ieri la protesta, all'Energy Park, a Vimercate, dove il colosso statunitense del chip ha sede. Al centro della vertenza, la decisione comunicata dall'azienda al ministero: "Chi non accetterà le uscite incentivate, sarà fuori". Una condizione che ha innescato l'immediata reazione dei sindacati, che hanno proclamato lo stato di agitazione e quattro ore di stop a ogni attività.

