Sindacalista licenziata alla St di Agrate Brianza | il caso di Simona Cavarra ora sbarca in Parlamento

Una sindacalista è stata licenziata con la motivazione di giusta causa presso lo stabilimento di Agrate Brianza di STMicroelectronics, azienda internazionale nel settore dei semiconduttori. La decisione ha generato tensioni tra la multinazionale e le rappresentanze dei lavoratori, portando ora il caso all’attenzione del Parlamento. La situazione ha acceso un nuovo fronte di confronto tra le parti coinvolte, con ripercussioni sulla scena sindacale locale.

Clima teso nello stabilimento di Agrate Brianza di STMicroelectronics, la multinazionale dei semiconduttori, dove il licenziamento “per giusta causa” della sindacalista Simona Cavarra accende un nuovo fronte di scontro tra azienda e rappresentanze dei lavoratori. Cavarra, tra le più votate alle ultime elezioni Rsu in forza al Sial-Cobas, è stata allontanata “per presunto uso improprio dei permessi sindacali”: una motivazione che lei respinge, rivendicando “la piena legittimità” del proprio operato. Le proteste. La vicenda ha immediatamente sollevato le proteste delle organizzazioni, Usb parla “di un provvedimento potenzialmente ritorsivo e dall’effetto intimidatorio”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sindacalista licenziata alla St di Agrate Brianza: il caso di Simona Cavarra ora sbarca in Parlamento Esplosione alla Frau Pharma di Agrate Brianza: tre operai di un'impresa di pulizie gravemente ustionati da una fiammataAgrate Brianza (Monza e Brianza), 23 febbraio 2026 – Esplosione questo pomeriggio alla Frau Pharma, una ditta farmaceutica di Agrate Brianza. STMicroelectronics: l'azienda spiega come sarà il futuro del sito di Agrate BrianzaLa presentazione del piano di sviluppo da qui al 2034 e il progetto di 250 assunzioni nell'altro fiore all'occhiello dell'azienda (ma non in Brianza)...