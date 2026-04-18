Bra-Ternana ultime dai campi e probabili formazioni | due ternani nell’undici titolare

Alle 20.30 si disputa la sfida tra Bra e Ternana, penultimo turno della stagione regolare. Le formazioni si affrontano in un match che vede due giocatori provenienti dalla provincia di Terni titolari nell’undici iniziale. I padroni di casa sono arrivati a questa partita dopo aver ottenuto cinque punti nelle ultime tre gare, segnando un miglioramento rispetto alle precedenti uscite.

Le formazioni di Bra-Ternana si confrontano nel penultimo turno della stagione regolare (ore 20.30). I piemontesi sono reduci da una mini sequenza positiva dove hanno raccolto cinque punti in tre gare. Salvezza diretta praticamente impossibile per i giallorossi costretti, con tutta probabilità, a.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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