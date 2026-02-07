Pontedera-Ternana ultime dai campi e probabili formazioni | pesante assenza in difesa titolare Marco Garetto

Domenica 8 febbraio alle 12.30, la Ternana scenderà in campo a Pontedera. La squadra ospite dovrà fare a meno di un difensore importante, Marco Garetto, che non sarà in campo. I toscani, ultimi in classifica, cercano una vittoria che manca ormai da metà novembre. La sfida si preannuncia difficile per entrambe, con i padroni di casa che vogliono uscire dalla crisi e i rossoverdi che puntano a migliorare la loro posizione in classifica.

Le parole di mister Fabio Liverani nel presentare la gara. Quattro i titolari già annunciati per la sfida in toscana La Ternana scende in campo domenica 8 febbraio alle 12.30 per affrontare il Pontedera in trasferta. I toscani, attualmente ultimi in classifica, non vincono dalla metà di novembre e la posizione dell’allenatore Simone Banchieri resta a rischio. La società ha provato a invertire la tendenza con un mercato di gennaio molto movimentato: tra i nuovi acquisti già protagonisti ci sono Wagner, Piana, Mbambi e Raycev, mentre potrebbe arrivare contro le Fere anche l’esordio di Louis Buffon, figlio d’arte.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Pontedera Ternana

La Ternana si prepara a tornare in campo domenica 14 dicembre al “Libero Liberati” contro il Bra, in un incontro valido per il campionato.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pontedera Ternana

Argomenti discussi: Per la Ternana gara cruciale a Pontedera mentre la presidente va dal vescovo; Fere, incognita Pontedera. Toscani rivoluzionati; Pontedera, serve una svolta; Ternana, sarà il trentino David Kovacevic ad arbitrare la partita di Pontedera.

Pronostico Pontedera vs Ternana – 8 Febbraio 2026La sfida di Serie C tra Pontedera e Ternana si giocherà il 8 Febbraio 2026 alle 12:30 nello storico Stadio Ettore Mannucci. Una gara che promette intensità, ... news-sports.it

Pontedera-Ternana, Liverani: «Dobbiamo tornare ad essere quelli che eravamo»di Mattia Farinacci La Ternana deve riattaccare la spina e riprendere la marcia dopo settimane di affanno e dovrà farlo a partire dal lunch match di domani a Pontedera. Nonostante le difficoltà avvers ... umbria24.it

L’allenatore chiede attenzione in difesa e invita gli attaccanti a giocare con serenità senza l’ossessione della rete #Ternana #terni #pontedera #SerieCSkyWifi #sport facebook