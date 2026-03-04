Nella partita tra Arezzo e Ternana, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 20, le formazioni si preparano a scendere in campo con alcune assenze che portano a modifiche nell’undici titolare. Le squadre stanno finalizzando le proprie strategie in vista del match, con le probabili formazioni che tengono conto delle varie indisponibilità. La sfida si svolge nel turno infrasettimanale e vedrà le due squadre affrontarsi sul campo.

I rossoverdi sfidano la capolista del girone. Alle 20.30 il fischio di inizio Le formazioni di Arezzo-Ternana si affrontano nel turno infrasettimanale di mercoledì 4 marzo (ore 20.30). Gli amaranto occupano il primo posto in graduatoria e sono imbattuti da undici turni. Nel 2026 non hanno mai conosciuto sconfitta e sono tornati a subire una rete dopo sette partite di porta inviolata. Tutto l’organico a disposizione per mister Bucchi, ad eccezione del centrocampista Ionita. Il tecnico toscano valuta un turnover piuttosto corposo con gli inserimenti di Coppolaro e Di Chiara sui binari laterali. A centrocampo Mawuli potrebbe prendere il posto di Iaccarino mentre Varela e Cianci dovrebbero avvicendare Tavernelli e Ravasio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Pontedera-Ternana, ultime dai campi e probabili formazioni: pesante assenza in difesa, titolare Marco Garetto

Leggi anche: Ternana-Potenza, ultime dai campi e probabili formazioni: per le Fere nodo Bruno Martella

Tutto quello che riguarda Arezzo Ternana ultime dai campi e...

Temi più discussi: Arezzo-Ternana, ultime dai campi e probabili formazioni. Le assenze rimodulano l’undici titolare; Arezzo-Ternana: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Arezzo – Ternana: info biglietteria per assistere alla partita; Ternana, trasferta di Arezzo vietata ai tifosi rossoverdi. Penalizzazione ultimo atto: riduzione nel mirino.

Arezzo, un’altra tappa verso la B. Mercoledì da leoni con la Ternana. Bucchi rilancia Varela e CianciGli umbri arrivano in condizioni difficili, ma restano un avversario temibile nonostante la crisi societaria. Gli amaranto puntano al colpo pieno per mantenere la rotta verso la promozione. Le scelte ... sport.quotidiano.net

Ternana in casa della capolista Arezzo. Silenzio stampa e squadra da decifrareDopo la sconfitta al Liberati contro il Campobasso, Liverani ha blindato i suoi e non ha parlato neanche alla vigilia del match ... lanazione.it

Ternana, per Arezzo si parte in mattinata dlvr.it/TRGgxx x.com

Arezzo vs Ternana Mercoledì 4 Marzo Ore 20:30 Stadio “Città di Arezzo” www.ticketone.it #SempreSoloForzArezzo #NellaStessaDirezione #CuoreAmaranto facebook